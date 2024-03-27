«Рубин» за год заработал 2,14 миллиарда рублей

По отчетности футбольного клуба «Рубин» из Казани за 2023 год стало известно, что чистый убыток сократился в 4,9 раза и достиг отметки в 236,4 миллиона рублей. В прошлом году клуб понес убытки в размере 1,16 миллиарда рублей. Об этом сообщает «РБ Бизнес»



Выручка «Рубина» за отчетный период уменьшилась на 13% и составила 2,14 миллиарда рублей. Основную часть доходов клуба сформировали спонсорские контракты на сумму 1,9 миллиарда рублей.



Доходы от продажи прав на трансляцию матчей увеличились практически вдвое и достигли 178 миллионов рублей. Также значительно выросла выручка от продажи билетов и абонементов, составив 45,9 миллиона рублей. Продажа сувенирной продукции принесла клубу еще 9,6 миллиона рублей.Расходы на трансферы и агентские комиссии увеличились на 65%, достигнув отметки в 832,8 миллиона рублей. Расходы на заработную плату персонала возросли на 23% и составили 1,77 миллиарда рублей.