Новости Казани
· Артем Акчурин

«Рубин» за год заработал 2,14 миллиарда рублей

«Рубин» за год заработал 2,14 миллиарда рублей

РБК

Подписаться в Telegram

По отчетности футбольного клуба «Рубин» из Казани за 2023 год стало известно, что чистый убыток сократился в 4,9 раза и достиг отметки в 236,4 миллиона рублей. В прошлом году клуб понес убытки в размере 1,16 миллиарда рублей. Об этом сообщает «РБ Бизнес»

Выручка «Рубина» за отчетный период уменьшилась на 13% и составила 2,14 миллиарда рублей. Основную часть доходов клуба сформировали спонсорские контракты на сумму 1,9 миллиарда рублей.


Доходы от продажи прав на трансляцию матчей увеличились практически вдвое и достигли 178 миллионов рублей. Также значительно выросла выручка от продажи билетов и абонементов, составив 45,9 миллиона рублей. Продажа сувенирной продукции принесла клубу еще 9,6 миллиона рублей.

Расходы на трансферы и агентские комиссии увеличились на 65%, достигнув отметки в 832,8 миллиона рублей. Расходы на заработную плату персонала возросли на 23% и составили 1,77 миллиарда рублей.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Гид по скидкам Казани

12 часов назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

средняя цена на уничтожение тараканов в москве

Новости Татарстана

день назад

У владелицы казанского рынка «Родина» провели обыски

Новости Татарстана

6 часов назад

В Казани многодетная мать обманула 29 человек при помощи школьного чата

заказать рисунок у художника в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

9 часов назад

В апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной

Новости Казани

день назад

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

Новости Казани

день назад

На набережной Казанки возведут ресторанный комплекс

Новости Казани

день назад

В центре Казани водитель «Москвича» вылетел на тротуар и сбил женщину
Лонгриды
4 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Казани

час назад

«Рубин» за год заработал 2,14 миллиарда рублей

Интересное в Казани

день назад

Красивая улыбка и забота о здоровье: советы от врача-стоматолога

Новости Казани

4 часа назад

В Казани на День Победы потратят 41,8 млн рублей

Новости Казани

5 часов назад

В Казани за ночь выпала месячная норма осадков
Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей
Новости Татарстана
7 дней назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Автоновости Казани и Мира

6 часов назад

Проекты каркасных домов

Новости Татарстана

6 часов назад

«Автодор» порекомендовал водителям не ездить по трассе М-12

Новости Казани

8 часов назад

В Казани усилили работы по очистке ливневой канализации из-за непогоды
Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.
Интересное в Казани
5 дней назад

Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.