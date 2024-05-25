«Рубин» сыграл вничью с «Сочи» в последнем матче чемпионата страны

Казанский "Рубин" завершил сезон ничьей, сыграв на своем поле с "Сочи" - 1:1.



Уже на 20-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Мирлинда Даку, который забил свой 10-й мяч в чемпионате. Однако удержать победу казанцам не удалось: на 88-й минуте вышедший на замену Сауль сравнял счет, воспользовавшись ошибкой Александра Мартыновича.



"Рубин" завершил сезон на 8-м месте турнирной таблицы. "Сочи" же в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге - команда заняла лишь 16-е место.