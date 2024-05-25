«Рубин» - «Сочи»: Рожков и Мартынович остались в запасе
Казанский "Рубин" готовится к завершающему матчу сезона-2023/24. В гостях подопечные Рашида Рахимова встретятся с "Сочи". Пресс-служба клуба опубликовала состав, в котором есть несколько изменений.
В центре защиты вместо Александра Мартыновича выйдет Егор Тесленко. На левом фланге обороны Илью Рожкова заменит Руслан Безруков.
Угочукву Иву, получивший травму в предыдущем матче, не успел восстановиться и пропустит игру. В центре поля сыграют Александр Зотов и Лазар Ранджелович.
Матч "Сочи" - "Рубин" стартует сегодня в 16:30 по московскому времени. В это же время начнутся и все остальные встречи заключительного тура.
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