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«Рубин» - «Сочи»: Рожков и Мартынович остались в запасе

Казанский "Рубин" готовится к завершающему матчу сезона-2023/24.

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Казанский "Рубин" готовится к завершающему матчу сезона-2023/24. В гостях подопечные Рашида Рахимова встретятся с "Сочи". Пресс-служба клуба опубликовала состав, в котором есть несколько изменений.

В центре защиты вместо Александра Мартыновича выйдет Егор Тесленко. На левом фланге обороны Илью Рожкова заменит Руслан Безруков.

Угочукву Иву, получивший травму в предыдущем матче, не успел восстановиться и пропустит игру. В центре поля сыграют Александр Зотов и Лазар Ранджелович.

Матч "Сочи" - "Рубин" стартует сегодня в 16:30 по московскому времени. В это же время начнутся и все остальные встречи заключительного тура.

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