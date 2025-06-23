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«Рубин» раскрывает имена соперников на летних сборах

Казанский футбольный клуб «Рубин» сообщил в сво...

ФК «Рубин» Казань

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Казанский футбольный клуб «Рубин» сообщил в своих социальных сетях, какие команды станут его соперниками на летних предсезонных сборах. В рамках подготовки к новому сезону под руководством Рашида Рахимова клуб проведет четыре контрольных матча. В числе соперников значатся челнинский «КАМАЗ», красноярский «Енисей», «Сочи» и екатеринбургский «Урал».

В завершившемся сезоне команда из Казани финишировала на седьмом месте, набрав 45 очков по итогам 30 туров.

Источник: Татар-информ.

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