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«Рубин» на последних минутах обыграл «Ростов» со счётом 1:0 в Казани

«Рубин» обыграл «Ростов» со счётом 1:0 в домашн...

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11 мая на стадионе в Казани прошёл матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ФК «Рубин» одержал победу над «Ростовом» со счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без забитых голов, однако во второй половине игры обе команды активно атаковали. Победный мяч был забит на 90-й минуте нападающим «Рубина» Мирлиндом Даку.

Главный тренер казанцев Рашид Рахимов отметил:

Благодаря этой победе «Рубин» усиливает позиции в турнирной таблице РПЛ и сохраняет шансы на более высокое место в сезоне.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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