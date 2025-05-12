«Рубин» на последних минутах обыграл «Ростов» со счётом 1:0 в Казани
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11 мая на стадионе в Казани прошёл матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ФК «Рубин» одержал победу над «Ростовом» со счётом 1:0.
Первый тайм прошёл без забитых голов, однако во второй половине игры обе команды активно атаковали. Победный мяч был забит на 90-й минуте нападающим «Рубина» Мирлиндом Даку.
Главный тренер казанцев Рашид Рахимов отметил:
Благодаря этой победе «Рубин» усиливает позиции в турнирной таблице РПЛ и сохраняет шансы на более высокое место в сезоне.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец