«Рубин» на последних минутах обыграл «Ростов» со счётом 1:0 в Казани

11 мая на стадионе в Казани прошёл матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ФК «Рубин» одержал победу над «Ростовом» со счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без забитых голов, однако во второй половине игры обе команды активно атаковали. Победный мяч был забит на 90-й минуте нападающим «Рубина» Мирлиндом Даку.

Главный тренер казанцев Рашид Рахимов отметил:

Благодаря этой победе «Рубин» усиливает позиции в турнирной таблице РПЛ и сохраняет шансы на более высокое место в сезоне.