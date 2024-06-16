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«Рубин» лишился защитника Александра Мартыновича

Бывший игрок национальной сборной Беларуси Александр Мартынович покидает казанский футбольный клуб «Рубин» в связи с истечением контракта.

transfermarkt

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Бывший игрок национальной сборной Беларуси Александр Мартынович покидает казанский футбольный клуб «Рубин» в связи с истечением контракта.
Клуб поблагодарил Мартыновича за игру и пожелал спортсмену удачи в дальнейшей карьере. Спортсмен в свою очередь также поблагодарил коллектив "Рубина" и болельщиков команды.
За два года в «Рубине» защитник сыграл 48 матчей и забил три мяча.
Недавно мы сообщали, что казанский «Рубин» покинул основной вратарь Юрий Дюпин, он перешёл в ФК «Краснодар».

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