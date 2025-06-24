Роза Сябитова и Дмитрий Журавлёв обсудят секреты семейного счастья на VK Fest

29 июня в Казани, в Центре семьи «Казан», пройдет крупнейший open-air фестиваль VK Fest. На мероприятии гостей ждут выступления музыкантов, автограф-сессии с известными личностями, паблик-токи, мастер-классы, спортивные турниры, научные эксперименты и увлекательные квизы.

Фестиваль откроется в 14:00 и завершится в 21:45. Для посетителей будут работать две музыкальные сцены, VK Лекторий и различные зоны для любителей науки, технологий, творчества и спорта. Добраться до Центра семьи можно на автобусах №1, 6, 15, 22, 28, 29, 35, 37, 47, 74, 75, 89, 117 или на троллейбусе №2. Ближайшая станция метро — «Козья слобода».

Музыка, выступления и ВК Лекторий: кого услышать на VK Fest

На главной сцене фестиваля выступят такие артисты, как Баста, ZOLOTO, Элвин Грей, Юлия Савичева, группы «Комната культуры», Три дня дождя и ХЛЕБ. Ведущими будут Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлёв.

Для второй сцены фестиваля, которая впервые выходит за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, организаторы пригласили популярных татарских исполнителей. На сцене выступят Нурминский, «Хижина Музыканта», Марат Яруллин и другие.

Зона с инфлюенсерами соберет таких звезд, как ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Арсений Попов, Антон Шастун, Аня Pokrov, Utopia Show, ЖЕНЯ ЛИЗОГУБ и другие. С ними можно будет встретиться на автограф-сессиях и сделать фото.

VK Лекторий порадует лекциями с известными спикерами, среди которых сваха Роза Сябитова и Дмитрий Журавлёв, а также специалисты в области спорта, культуры и гастрономии.

Развлечения для всей семьи

Для детей будет работать интерактивный парк с игровыми приставками, мастер-классами и аквагримом. На площадке Активизон можно будет принять участие в конкурсах и выиграть призы, а также попробовать свои силы в играх нашего двора от «Движения первых».

«Дворец Впечатлений» организует танцевальные флешмобы и конкурс рисунков, а также фотозону. Также на фестивале пройдет конкурс, связанный с киносказкой «Горыныч», в котором победитель получит приглашение на премьеру фильма.

Мастер-классы и научные интерактивы

Гости фестиваля смогут принять участие в зрелищных научных опытах, мастер-классах по созданию стикеров и приложений. Также будут проходить лекции по криптографии, правильному питанию и комиксам. На Scratch DJ School можно будет попробовать свои силы в диджеинге, а в студии Школы креативных индустрий научат делать авторские коллажи и плакаты.

Технологии и инновации

В локации Университета Иннополис можно будет поиграть в игры с искусственным интеллектом, а команда Сколтеха представит «Фабрику технологий», где будут показываться новейшие разработки. Гости также смогут поучаствовать в квизах и квестах от ИТ-парка и VK Сообществ.

Для любителей новых знакомств в зоне VK Знакомств будет интерактивная доска, где можно найти партнера прямо на фестивале.

Спортивные активности

Футбольный клуб «Рубин» проведет автограф-сессию и турниры по панна-футболу, а баскетболисты УНИКСа проведут мастер-классы по слэм-данку. В волейбольном клубе «Зенит-Казань» состоится турнир по настольному волейболу и автограф-сессия с игроками.

Также на фестивале можно будет познакомиться с миром автоспорта с командой «КАМАЗ-мастер», поучаствовать в йога-сессиях и мастер-классах по гольфу.

Фудкорт с кухнями мира

На фудкорте можно будет попробовать традиционные татарские блюда, такие как кыстыбый, эчпочмаки и манты, а также закуски из разных уголков мира — корейскую, мексиканскую и итальянскую кухни.

VK Fest в Казани — это первый фестиваль такого масштаба в столице Татарстана. Он уже прошел в Челябинске и Сириусе, а после Казани отправится в Санкт-Петербург и Москву. Билеты можно приобрести на vkfest.ru