Страховщики назвали самые популярные схемы "автоподстав" в Казани

Портал "Авто.ру" рассказал о самых популярных типах и схемах автомобильных подстав на дорогах Казани. В качестве консультантов выступили сотрудники страховых компаний.

В 76% случаев водителя "подставляет" едущий впереди автомобиль, который применяет резкое торможение. В 48% случаев подстраивают столкновение из слепой зоны на кольцевой развязке. 47% автоподстав - это фальшивые аварии с участием пешеходов.

В 45 % случаев подставщики указывают на якобы царапину, которую якобы вы оставили на парковке на кузове их автомобиля.

Отделаться от мошенников можно и нужно. Жесткая позиция невиновной стороны в данном случае помогает в 87% случаев автоподстав. Вызывать ГИБДД и оформлять аварию мошенники не спешат.

В 31% случаев водителям помог видеорегистратор.

Наиболее часто поставы по данным схемам организуют на дорогах Казани, а также в Красноярске и Тюмени.

