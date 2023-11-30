Россияне считают Казань перспективным городом для построения карьеры

Россияне включили Казань в ТОП-3 городов для построения карьеры. На первом местей рейтинга "Работа.ру" оказалась Москва с 72% голосов, далее идет Петербург с 42% голосов. Третье место у Казани, за нее проголосовали 15% россиян, пишут "Известия".

Запросы россиян в части зарплаты таковы. В Москву готовы переехать за зарплату в 129,2 тысячи рублей, в Петербурге хотят получить 138,4 тысячи. В Казани - 117,7 тысячи.

Критерием при составлении рейтинга стали предлагаемые зарплаты, именно их в качестве решающего фактора указывали респонденты.