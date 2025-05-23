Росавиация выдала допуск на полеты из Казани в Абхазию

Nordwind Airlines теперь официально допущена к выполнению рейсов из Казани в Сухум — крупнейший город Абхазии. Об этом говорится в свежем приказе Росавиации, опубликованном 23 мая.

Согласно документу, авиакомпания сможет летать по маршруту пять раз в неделю, однако точная дата запуска не указана. Ранее в Минтрансе РФ заявляли, что регулярное авиасообщение Казань — Сухум может стартовать 4 июня.

Интерес к направлению растёт: 1 мая татарстанская авиакомпания "ЮВТ Аэро" уже выполнила первый за 30 лет рейс в Абхазию — из московского Внуково. Тогда это был тестовый, чартерный полёт, и о регулярных рейсах речи не шло. Теперь же "ЮВТ Аэро" получила допуск на рейсы в Сухум из Москвы и Нальчика, а Nordwind — из Казани и Уфы. Также сообщается, что «Икар» будет летать из Нижнего Новгорода.

Аэропорт в Сухуме, построенный ещё в 1960-е, не функционировал с 1993 года. Однако после подписания соглашения между Абхазией и Россией в 2023 году, его начали восстанавливать. Власти Абхазии заявляли о планах наладить сообщения с 7 российскими городами.