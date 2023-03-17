"Родные!": мобилизованные жители Казани впервые приехали из зоны СВО в обещанный Путиным двухнедельный отпуск

Мобилизованные жители Казани впервые приехали из зоны СВО в обещанный Путиным двухнедельный отпуск

Сегодня, 17 марта, в Казань из зоны СВО прибыла первая партия мобилизованных жителей города, которым по обещанию президента РФ Владимира Путина был предоставлен двухнедельный отпуск.

Вместе с ними в столицу республики прибыли военнослужащие, призванные из Башкортостана, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии. Утром бойцов, которые приехали на четырех автобусах, на парковке возле Центрального стадиона встретили их родные и близкие, сообщает мэрия Казани.