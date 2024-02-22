Роднина объяснила, почему Валиева стояла вместе с Путиным на «Играх будущего»

Ирина Роднина сообщила в интервью «Матч ТВ», что президент Владимир Путин выразил поддержку Камиле Валиевой, как ранее утверждал пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков. Она отметила, что Камила Валиева сидела рядом с главой страны во время открытия «Игр будущего» в Казани, и это было символом поддержки.



По ее словам, лидер страны таким образом, поддержал фигуристку, что и было сделано со стороны всех граждан. Она добавила: «Мы своих же не сдаем».

В результате решения CAS, юная фигуристка Валиева лишилась всех своих титулов, начиная с 25 декабря 2021 года, а также она была дисквалифицирована на 4 года.