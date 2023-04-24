В Казани роддом №1 будет закрыт до 12 июня 2023 года

В Казани принято решение закрыть роддом № 1 горбольницы № 7 ввиду того, что будет проводиться плановый ремонт. Работать родильный дом не будет с 29 апреля. До 12 июня текущего года рожениц там принимать не будут.

Все роженицы, которые приписаны к данному родовспомогательному учреждению, будут приняты в других родильных домах столицы Татарстана.

Распределять беременных будут по территориальному принципу, учитывая степени риска и возможные патологии.

