Родила и отдала "в добрые руки": в Татарстане вынесли приговор молодой женщине, которая подарила новорожденного чужим людям

В Татарстане вынесен приговор женщине, которая подарила своего новорожденного ребенка чужим людям

В Казани суд огласил приговор местной жительнице, которая родила и подарила своего новорожденнго ребенка семье из Ставропольского края.

Обвинение ей предъявили по статья о торговле людьми. Сама горе-мать заявила, что не торговала никем, она отдала ребенка бесплатно, никаких денег за него не получила. Прокурор запросил 4 года колонии, но суд вынес более мягкий приговор - 3,5 года условно с испытательным сроком на 3 года.

Сделка по передаче ребенка состоялась в начале 2021 года. Новых родителей своему ребенка татарстанка нашла в интернете. Они успели забрать ребенка, но правоохранителя через некоторое время удалось выяснить все факты. Ребенок был возвращен в родную семью.

