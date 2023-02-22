Новости Казани
· Служба новостей

Родила и отдала "в добрые руки": в Татарстане вынесли приговор молодой женщине, которая подарила новорожденного чужим людям

В Татарстане вынесен приговор женщине, которая подарила своего новорожденного ребенка чужим людям
Родила и отдала "в добрые руки": в Татарстане вынесли приговор молодой женщине, которая подарила новорожденного чужим людям

Фото: открытые источники

В Казани суд огласил приговор местной жительнице, которая родила и подарила своего новорожденнго ребенка семье из Ставропольского края.

Обвинение ей предъявили по статья о торговле людьми. Сама горе-мать заявила, что не торговала никем, она отдала ребенка бесплатно, никаких денег за него не получила. Прокурор запросил 4 года колонии, но суд вынес более мягкий приговор - 3,5 года условно с испытательным сроком на 3 года.

Сделка по передаче ребенка состоялась в начале 2021 года. Новых родителей своему ребенка татарстанка нашла в интернете. Они успели забрать ребенка, но правоохранителя через некоторое время удалось выяснить все факты. Ребенок был возвращен в родную семью.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

"Погодная жуть": синоптики рассказали, к чему стоит готовиться жителям Татарстана уже к концу недели

Редакция помогает

3 часа назад

Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть

санобработка от тараканов в москве цена

Новости России

22 часа назад

"Лишили даже саперных лопаток": Пригожин заявил, что генералы в Минобороны РФ пытаются уничтожить ЧВК "Вагнер"

Редакция помогает

3 дня назад

"Не бургерами же угощать": куда казанцам отвести на свидание своих половинок, чтобы впечатлить

электроэпиляция в санкт петербурге в Санкт-Петербурге

Новости России

5 часов назад

"Обман народа РФ и плевок в бойцов": глава ЧВК "Вагнер" уличил Минобороны в ложных заявлениях о достаточной поставке боеприпасов

Новости России

день назад

Про "двухсотых" в носках: снимали ли "вагнеровцы" НАТОвские ботинки с убитых солдат ВСУ

Новости мира

день назад

"Да, я лечусь, не считаю нужным скрывать это": жена президента Зеленского призналась, что у нее есть проблемы с психикой

Новости Казани

день назад

Шестеро срочников погибли в Курской области, единственным выжившим в огненном аду оказался солдат из Казани

Новости России

день назад

"Держатся подальше от русских": пленный украинский боец рассказал, как служат в ВСУ "доблестные" наемники из Канады и Британии
Новости Казани
час назад

"Угроза ракетного удара": в нескольких городах России, включая Казань, объявили воздушную тревогу, в МЧС РФ все объяснили

"Угроза ракетного удара": в нескольких городах России, включая Казань, объявили воздушную тревогу, в МЧС РФ все объяснили

Новости России

16 минут назад

"Ужас, которого не было уже 139 лет": синоптики дали пугающий прогноз на март 2023 года

Новости Казани

4 часа назад

В Казани из ночного пожара спасли лежачего пенсионера

Новости России

5 часов назад

Семь человек погибли в результате поджога гостиницы, поджигатель долго пил и изводил соседей

Новости России

6 часов назад

Солидный штраф и лишение прав без вариантов: с 1 марта 2023 года вводится жесткое правило для всех автомобилистов
Родила и отдала "в добрые руки": в Татарстане вынесли приговор молодой женщине, которая подарила новорожденного чужим людям
Новости Казани
46 минут назад

Родила и отдала "в добрые руки": в Татарстане вынесли приговор молодой женщине, которая подарила новорожденного чужим людям

Новости мира

22 часа назад

Полуторагодовалый малыш целых 15 минут провел в стиральной машине с мыльной водой и чудом выжил

Новости мира

23 часа назад

"А вы смогли бы не заплакать от смеха?": ведущая Sky News разрыдалась в эфире после просмотра подборки оговорок Байдена

Новости России

23 часа назад

"Раз в полгода. Каждому!": Путин дал распоряжение относительно всех россиян, участвующих в СВО
В Казани на свет появился малыш весом менее 1 килограмма
Новости Казани
56 минут назад

В Казани на свет появился малыш весом менее 1 килограмма