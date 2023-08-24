«Рисование хной, роспись гипсовых кашпо, чайная церемония»: в Казани пройдет большой цветочный маркет

В Казани на «Черном озере» пройдет большой цветочный маркет

В паке «Черное озеро» в эту субботу развернется большой цветочный маркет. На встречу больше 30 участников будут представлять растения и декоративные работы.

В программе запланировано рисование хной, роспись гипсовых кашпо, чайная церемония, продажа биогумуса и прием органики. Помимо этого, на площадке будет организована и галерея композиций из растений, а также фотозона, которая носит название «Природа - наш дом».

Жители Казани на традиционном цветочном свопе смогут обменяться растениями, обязательное условие - они должны быть здоровыми. Помимо того, можно будет обменяться срезами, горшками, кашпо и удобрениями.

Помимо того, все желающие смогут посетить открытый лекторий. В 13:00 Дарина Садикова расскажет о том, какую пользу приносят комнатные растения. В 15:00 Оксана Бажина поделится, как дома можно быстро и без лишних вложений создать «Джунгли» у себя дома. Открытие цветочного маркета запланировано на 12 часов, продлится он до 20:00.