Аргентина вряд ли будет участвовать в казанском саммит БРИКС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла страны.

Посол Аргентины отметил, что в случае, если приглашение на саммит будет получено, то в стране изучат его для принятия решения об участии или неучастии. Посол отметил, что у Аргентины есть хорошие отношения с рядом стран-членов организации. России среди них он не назвал.

Посол отметил, что если страна получит приглашение, то изучит его и примет решение. По словам дипломата, у Аргентины хорошие отношения с рядом стран-членов организации. Россию среди них он не назвал.

Своё участие в саммите в Казани подтвердили уже более 20 лидеров государств. Их количество продолжит расти.

В Казани к саммиту массово обновляли инфраструктуру — ремонтировали дороги, реконструировали тротуары и строили новые здания, в том числе продолжается строительство татарского драмтеатра и отелей рядом с мостом Миллениум.

Первый объект уже точно не успеют достроить к мероприятию, отели же пока обещают ввести в эксплуатацию в срок.