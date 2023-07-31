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Результаты стали лучше: стало известно, как школьники Казани сдали ЕГЭ в этом году

В Казани выпускники 2023 года улучшили средний балл ЕГЭ по четырем предметам
Результаты стали лучше: стало известно, как школьники Казани сдали ЕГЭ в этом году

Екатерина Елисеева

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Выпускники 11-х классов школ Казани в 2023 году улучшили результаты на ЕГЭ по четырем предметам. Остальные же дисциплины по результатом выпускников не превзошли средний балл прошлый лет - он оказался даже чуть меньше, сообщил глава Управления образования Казани Ирек Ризванов.

С его слов, лучше результат стал по литературе, географии, химии и биологии. А вот по иностранным языкам, физике, информатике и обществознанию он оказался чуть ниже.

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