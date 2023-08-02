Результатом будет выставка в «Смене»: в Казани проведут лабораторию для молодых художников
Мэрия Казани (Марат Мугинов)
В Казани заработает бесплатная лаборатория для молодых художников «Смена Лаб». На протяжении трех месяцев ее участники будут посещать лекции, мастер-классы, мастерские и создавать работы для промежуточных выставок.
Занятия будут проводиться с 25 августа по 25 декабря. Лабораторию организуют совместно с художником, участником коллектива Plague и куратором Артуром Голяковым. Результатом будет выставка итоговых работ в «Смене».
Подать заявку на участие можно до 13 августа включительно художникам от 18 до 25 лет. Для этого необходимо заполнить анкету и предоставить портфолио по ссылке.