Ресторан, банный комплекс и бутик-отель: в Казани на озере Кабан появится лофт-квартал

На озере Кабан в Казани построят лофт-квартал с ресторанами и банным комплексом за 5 млрд

На улице Габдуллы Тукая в комплексе зданий бывшего пивоваренного завода Петцольда появятся офисные помещения, банный комплекс, бутик-отель, кофейня, общественный пространства под галереи и рестораны, о чем сообщил собственник объекта культурного наследия Булат Хайруллин порталу «БИЗНЕС Online». С его слов, инвестиции в проект составят около пяти миллиардов рублей.

Он отметил, что сейчас стоит задача создать пространство, которой подойдет для работы, а также для проведения досуга современной интеллигенции Казани и ее гостей. С его слов, сложность работы заключается в том, что все здания - объекты культурного наследия, из-за чего важно сохранить все элементы истории, но и приспособить строения к современным условиям эксплуатации, а также создать комфортные условия для посетителей комплекса.