Татарстан снова попал в ТОП-3 лидеров рейтинга развития регионов России

Татарстан опять попала в ТОП-3 рейтинга социально-экономического развития регионов России по итогам прошедшего 2022 года.

Татарстан стал третьим, уступил первые две позиции Москве и Петербургу.

Эксперты РИА Новости отмечают, что интегральный рейтинг РТ составил 80,123 балла. Годом ранее было 77,616 балла.

У 48 регионов в стране рейтинг по сравнению с прошлым годом не вырос, а упал, а у 37 регионов значение не изменилось.

В пятерку лучших по развитию регионов попали также Югра и Московская область. У них четвертое и пятое место в рейтинге. А в десятку попали еще и Свердловская область, Краснодарский край, Ленобласть, Красноярский край.

В хвосте рейтинга Еврейская автономная область, Калмыкия, Тыва, Алтай и Ингушетия.

Для исследования анализировали основные показатели развития регионов: объем производства, численность работающих, оборот розничной торговли, долю успешных и прибыльных производств, уровень смертности трудоспособных жителей, безработицу и т.д.

