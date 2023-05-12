Татарстан будет восстанавливать разбитый в боях город Рубежное в ЛНР

Татарстан берет себе второго подшефного - помимо Лисичанска, за который РТ в ответе с прошлого года, принято решение о взятии "под крыло" города Рубежное. Он расположен недалеко от Лисичанска в ЛНР.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, глава правительства ЛНР Сергей Козлов и и.о. главы администрации Рубежное Сергей Хортив подписали официальное соглашение о сотрудничестве.

В задачи Татарстана войдет восстановление домов и социальных объектов города. Сегодня там живут около 10 000 человек.

В Рубежное разрушения значительные, но все равно ситуация куда лучше, чем в Лисичанске. Во всяком случае, у жителей имеется электричество, газ и вода.



