Новости Казани
· Служба новостей

Республика Татарстан будет восстанавливать разбитый в боях город Рубежное в ЛНР

Татарстан будет восстанавливать разбитый в боях город Рубежное в ЛНР
Республика Татарстан будет восстанавливать разбитый в боях город Рубежное в ЛНР

Фото: открытые источники

Татарстан берет себе второго подшефного - помимо Лисичанска, за который РТ в ответе с прошлого года, принято решение о взятии "под крыло" города Рубежное. Он расположен недалеко от Лисичанска в ЛНР.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, глава правительства ЛНР Сергей Козлов и и.о. главы администрации Рубежное Сергей Хортив подписали официальное соглашение о сотрудничестве.

В задачи Татарстана войдет восстановление домов и социальных объектов города. Сегодня там живут около 10 000 человек.

В Рубежное разрушения значительные, но все равно ситуация куда лучше, чем в Лисичанске. Во всяком случае, у жителей имеется электричество, газ и вода.


Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани нашли новое место для Соборной мечети

Новости Казани

19 часов назад

Два года после страшной трагедии в 175 гимназии: цветы больше не несут, но охрана стоит

обработка квартир от клопов и тараканов

Новости Казани

22 часа назад

В Татарстане простились с погибшим в зоне СВО десантником Ильдаром Агалямовым

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцы готовы на все: 14 неочевидных советов, чтобы подготовиться к лету

циклёвка паркета цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Орала на весь двор: в Казани ворона громко обругала кошку-быдло за съеденную сосиску

Новости Казани

22 часа назад

В Минстрое Татарстана отреагировали на задержание замминистра Элеоноры Абубакировой

Новости Казани

22 часа назад

Туриста из Казани задержали в Сочи за татуировку с украинской символикой

Новости Казани

21 час назад

В Казани демонтируют киоски с водой и будки охранников
Новости Казани
2 дня назад

55 тысяч человек пришли на парад Победы в Казани

55 тысяч человек пришли на парад Победы в Казани

Новости Казани

3 секунды назад

В Казани в ЖК "Салават Купере" планируют построить новую школу на 1500 мест

Новости Казани

10 минут назад

Повезло больше, чем остальным россиянам: жителей Татарстана ждут дополнительные выходные в июне

Новости Казани

25 минут назад

Казань попала в ТОП-5 наименее выгодных городов РФ по сдаче квартир в аренду

Новости Казани

30 минут назад

Республика Татарстан будет восстанавливать разбитый в боях город Рубежное в ЛНР
Нелюди: под Казанью вандалы осквернили памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне
Новости Казани
день назад

Нелюди: под Казанью вандалы осквернили памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне

Новости Казани

20 часов назад

В Татарстане птицефабрика не заплатила своим сотрудникам 1,7 миллиона рублей

Новости Казани

22 часа назад

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым генконсулом Ирана в Казани

Новости Казани

22 часа назад

Президент РФ Владимир Путин назначил в Татарстане новых трех судей
Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города