Новости Казани
· Полина Модестова

Решили стать водителями: в Казани за шесть месяцев 20 тысяч человек получили права

В Казани за шесть месяцев 2023 года стало на 20 тысяч водителей больше
Решили стать водителями: в Казани за шесть месяцев 20 тысяч человек получили права

pixabay

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В первом полугодии 2023 года в экзаменационном отделе ГИБДД Управления МВД России по Казани было оказано 19 522 государственные услуги по выдаче водительских удостоверений. В 2022 года за тот же период данный показатель был выше - 29 286. Связано снижение с тем, что действие прав было автоматически продлено на три года.

Всего были зарегистрированы 1 278 учебных групп. Водителями решились стать 17 575 человек. С первого раза экзамен на знание ПДД сдали 64% кандидатов, а практическую часть с первой попытки удалось сдать 23,3% учащихся.

Заместитель начальник экзаменационного отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Лилия Ахметшина рассказала, что 68% желающих получить права категории «С» сдали экзамен на знание ПДД, а 61% - практическую часть.

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