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"Решение принято": в мэрии Казани сделали заявление о дате окончания отопительного сезона в городе

Стало известно, когда в Казани решили завершить отопительный сезон
"Решение принято": в мэрии Казани сделали заявление о дате окончания отопительного сезона в городе

Фото: открытые источники

Мэрия Казани заявила сегодня, 20 апреля, о том, что определен точный срок окончания отопительного сезона в городе. Сезон будет завершен 24 апреля. Постановление об этом подписано в исполкоме.

Если будет резкое похолодание, к такой ситуации следует заранее быть готовыми, ответственные структуры должны обеспечить такую готовность тепловых сетей и систем отопления. В первую очередь - в больницах и садиках.

Начался отопительный сезон в Казани 26 сентября прошлого года. Отмечается, что по закону, тепло прекращают подавать, когда более пяти суток среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов.

Также стало известно, что в Набережных Челнах тепло отключат 22 апреля.

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