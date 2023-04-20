Стало известно, когда в Казани решили завершить отопительный сезон

Мэрия Казани заявила сегодня, 20 апреля, о том, что определен точный срок окончания отопительного сезона в городе. Сезон будет завершен 24 апреля. Постановление об этом подписано в исполкоме.

Если будет резкое похолодание, к такой ситуации следует заранее быть готовыми, ответственные структуры должны обеспечить такую готовность тепловых сетей и систем отопления. В первую очередь - в больницах и садиках.

Начался отопительный сезон в Казани 26 сентября прошлого года. Отмечается, что по закону, тепло прекращают подавать, когда более пяти суток среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов.

Также стало известно, что в Набережных Челнах тепло отключат 22 апреля.

