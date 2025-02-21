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Рэпер YA3 из Якутии отменил концерт в Казани, потому что у него нет загранника

Его выступление должно было состояться в марте ...

Википедия/Alexxx1979

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Рэпер YA3 отменил концерт в Казани, потому что... у него нет загранпаспорта. Молодой человек считает, что Татарстан – это отдельное государство.

Его выступление должно было состояться в марте в "Базаре". Организаторы всё утвердили, афиши напечатали, но недавно выяснилось, что концерта не будет. Когда артист бронировал билеты, он неожиданно заявил, что ездит только по России, и никакие объяснения его не переубедили.

YA3 родом из Якутии и стал известен после участия в YouTube-шоу, где спрашивают за шмот. Там он засветился с рацией на рюкзаке, футбольными бутсами и фирменными распальцовками, уверенно заявляя, что основал лейбл и у него уже есть свои артисты. В общем, весь хайп на этом и закончился. Если хотите немного повеселиться, можете погуглить, пишет Mash Iptash.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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