«Ремонтировали» газовое и электрооборудование: в Казани выявили кол-центр мошенников благодаря искусственному интеллекту

В Казани выявили кол-центр мошенников благодаря искусственному интеллекту

При помощи искусственного интеллекта сотрудники одного из крупных банков России выявили кол-центр мошенников, которые работали из Казани. Правоохранителями были задержаны 17 участников группировки.

Известно, что мошенники звонили в разные регионы и представлялись работникам ведомств, а после отправляли псевдоспециалистов по адресам, которые «ремонтировали» газовое и электрооборудование, заменяли пластиковые окна по многократно завышенным ценам. Преступники обманывали пожилых людей, а также похищали у них деньги.

Расследование проводилось сотрудникам полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. К ним также подключились специалисты банка. Сузить круг подозреваемых удалось при помощи искусственного интеллекта. Эта технология ускорила расследование.