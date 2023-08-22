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· Михаил Ляпунов

Реконструкцию Горьковского шоссе за 27,1 млрд рублей завершат в октябре 2024 года

Реконструкцию Горьковского шоссе за 27,1 млрд рублей завершат в октябре 2024 года

Мэрия Казани

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В Казани до конца 2024 года планируют завершить реконструкцию Горьковского шоссе. Сейчас работы на магистрали выполнены на треть, сообщает мэрия города.

Дорога после введения в эксплуатацию станет одной из самых протяженных в столице Татарстана — её длина составит 11 км. На трассе не будет светофоров, а пропуская способность должна увеличиться в 2 раза.

Сейчас Горьковское шоссе имеет по 2 полосы движения в каждую сторону. Планируется, что число полос увеличится до 6 — по 3 в каждую сторону движения. Также будут построены трехуровневая развязка, подземные разворотные петли, надземные и подземные пешеходные переходы.

Стоимость строительства оценивается в 27,1 млрд рублей, следует из документов тендера. Работы выполняет компания «Мосты и Дороги». В результате торгов стоимость работ снизилась на 682 тысячи рублей — это 0,02%.

Организация за 2022 год выиграла тендеров на общую сумму 28,3 млрд рублей. До этого в крупных тендерах замечена не была.

Ранее стало известно, что Горьковское шоссе частично перекроют из-за строительства надземного пешеходного перехода до конца 2023 года.

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