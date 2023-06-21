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· Полина Модестова

"Рекомендован к избранию": была одобрена кандидатура спикеры Госсовета республики Фарида Мухаметшина

Фарид Мухаметшин рекомендован к избранию действительным членом Академии наук РТ
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В Казани накануне, 20 июня, прошлом собрание отделений социально-экономических и гуманитарных дисциплин Академии наук Татарстана. На мероприятии одобрили кандидатуру спикера Госсовета республики Фарида Мухаметшина. Ему было присвоено звание академика - действительного члена АН Татарстана по специальности "Политология".

Такое решение было принято на собрании единогласно. Фарид Мухаметшин является доктором политических наук и автором диссертации на тему "Федеративные отношения как фактор социально-политического развития республики - субъекта РФ".

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