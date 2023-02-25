"Рэхмэт всем, скоро вернемся все живыми и здоровыми": в Татарстане простились с 36-летним младшим сержантом, который не сдержал обещания вернуться из зоны СВО

В Татарстане похоронили младшего сержанта Тимофеева, погибшего в зоне СВО

В Татарстане простились с уроженцем Кукморского района Динаром Тимофеевым. 36-летний младший сержант отправился в зону военной спецоперации в октябре прошлого года.

Тимофеев учился в Урясьбашской школе. После выпуска остался в родном районе поступил в Яныльский аграрный колледж, пишет "Трудовая слава".

"Рэхмэт всем, скоро вернемся все живыми и здоровыми, Алла Бирса", — таково было последнее сообщение Тимофеева, которое он прислал 27 октября.

Свое обещание Тимофеев не сдержал - погиб при исполнении воинского долга. Военного похоронили в селе Урасьбаш.