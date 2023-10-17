Red Wings хочет совершать прямые регулярные авиарейсы из Казани в Самарканд

30 октября 2023 года из Казани отправится первый прямой регулярный воздушный рес в Самарканда, в Узбекистан, обеспечивать полетную программу будет авиакомпания Red Wings.

Далее полеты в Самарканд будут еженедельными - по понедельникам. Из Казани рейс будет отправляться в 21:45 по местному времени и прибывать к месту назначения в 3:00 ночь по местному времени. Обратно рейс отправляется во вторник в 4 утра и прибывает в Россию по местному времени в 5:30.

Время в пути составит 3 часа 15 минут. Летать будут лайнеры SSJ100 вместимостью 100 пассажирских мест.