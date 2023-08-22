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· Михаил Ляпунов

Речпорт останется без хозяина? Стало известно, что будет со зданием в 2024 году

Казанский речпорт реконструируют после передачи «Флоту РТ»
Речпорт останется без хозяина? Стало известно, что будет со зданием в 2024 году

Госкомитет РТ по тарифам

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В Казани начнутся работы по реконструкции речного порта. Образованное в 2023 году акционерное общество «Флот Республики Татарстан» обязательно получит свою причальную стенку в порту. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

В речном порту пройдет либо реконструкция, либо капремонт, сообщил министр.

АО «Флот Республики Татарстан» является 100% собственностью Минземимущества РТ. Уставный капитал организации — 2 млрд рублей. Эти средства выделило правительство республики.

Сейчас у предприятия есть на балансе 3 новых судна, которые спущены на воду со стапели Зеленодольского судостроительного завода. Также организация получит имущества, в том числе суда от другой организации с госучастием — АО «Татфлот».

По словам гендиректора «Флота Республики Татарстан» Романа Лизалина, организация не собирается принимать на баланс здание речпорта. Речь идет только о набережной, кассах и некоторых других объектах.

Здание речпорта закрыто для посетителей с 2005 года, также закрыта территория набережной, так как она является охраняемой территорией, где пассажиры садятся на судна.

АО «Татфлот» принадлежит Минземимущества только на 25,01%, остальные 74,99% за «Итиль-Трансом». Компания входит в сферу интересов Равиля Зиганшина. За 2022 год организация показала выручку в 164,38 млн рублей и чистую прибыль в 10,66 млн рублей.

Дочерняя структура «Татфлота» — АО СК «Татфлот» показала выручку в 883,11 млн рублей и чистую прибыль в 24,47 млн рублей.

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