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Ребенок в Казани попал в больницу с травмами после падения в заброшенном здании

В Казани госпитализировали ребенка, который упал в заброшенном здании
Ребенок в Казани попал в больницу с травмами после падения в заброшенном здании

Фото: avatanplus.com

В Казани ребенок госпитализирован после падения в заброшенном здании, сообщает "Татарстан-24".

Все случилось в заброшенном помещении на улице Восход. В таком состоянии здание стоит тут уже два десятилетия. Мальчик упал с металлической балки с высоты второго этажа.

Местные жители говорят, что "заброшка" по непонятным причинам из года в год привлекает детей все больше.
Пострадавший ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение на скорой.

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