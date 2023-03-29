Ребенок в Казани попал в больницу с травмами после падения в заброшенном здании

В Казани госпитализировали ребенка, который упал в заброшенном здании

В Казани ребенок госпитализирован после падения в заброшенном здании, сообщает "Татарстан-24".

Все случилось в заброшенном помещении на улице Восход. В таком состоянии здание стоит тут уже два десятилетия. Мальчик упал с металлической балки с высоты второго этажа.

Местные жители говорят, что "заброшка" по непонятным причинам из года в год привлекает детей все больше.

Пострадавший ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение на скорой.

