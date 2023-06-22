Реализуется большая часть: в новостройках Казани квартиры чаще обычного продаются по акции

Большая часть квартир в Казани продается по акции

В столице Татарстана Казани 75% квартир в новостройках продаются по акции, а также по специальным предложениям. Это больше, нежели в среднем по России, где так реализуется лишь 59% новых квартир, сообщает портал "Известия", ссылаясь на данный, полученные от "Авито Недвижимость",

Еще чаще квартиру по акции можно приобрести в Рязани, где так реализуется 89% квартир, Ижевске с 85%, а также в Краснодаре, где показатели достигли 79% и Челябинске с 78%.

Наиболее популярные акции - это скидки на сами квартиры, рассрочка на несколько месяцев, льготная ипотека, а также готовая кухня и отделка или мебель в подарок.