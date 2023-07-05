Разрешение не выдавалось: жители Казани рассказывают о неизвестной стройке вдоль "Миллениума"

Жители столицы Татарстана переживают из-за незаконной засыпки Казанки

Жители Казани выразили некоторую обеспокоенность в связи с засыпкой реки Казанки вдоль "Миллениума". С их слов, работы, а также начало стройки было замечено еще в конце июня 2023 года. Жители увидели строительную технику с момента, когда на улице Козина, между ЖК Savin House и ЖК "Современник" стали прокладывать дорогу.

Как заявляют жильцы ближайших домов, на площадке нет ни информационных плакатов о проведении строительных работ, ни паспорта объекта. Тогда они обратились в мэрию города, где им дали ответ.

В администрации города рассказали, что, по информации Управления градостроительных разрешений исполнительного комитета города Казани, разрешение на строительство объекта капитального строительства на участке не выдавалось. В связи с этим представление информации о строительном объекте не представляется возможным. Отмечается, что специалист Управления административно-технической инспекции исполнительного комитета выехал на место и установил, что земельный участок огорожен, а ограждение содержится в ненадлежащем состоянии.

При том, что, как заявляет исполком Казани, разрешение на строительство в этом месте не выдавалось, на объекте появились три башенных крана и горы грунта, сообщает realnoevremya.ru. Помимо этого здесь уже начали забивать сваи. Жители города считают, что здесь будут построены высотные здания.

В исполкоме Казани добавили, что собственнику было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, которые были установлены правилами благоустройства города.