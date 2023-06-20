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· Полина Модестова

Разработают индивидуальный план сопровождения: в Татарстане помогут в трудоустройстве людям с ментальными нарушениями

Власти РТ разработали пилотный проект по трудоустройству жителей с ментальными нарушениями
Разработают индивидуальный план сопровождения: в Татарстане помогут в трудоустройстве людям с ментальными нарушениями

pixabay

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В Татарстане был запущен пилотный проект по трудоустройству жителей, у которых есть ментальные нарушения. Рассчитан он на 2023-2026 года. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабмина РТ. Оно уже подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

В документе говорится, что помощь в трудоустройстве будет оказана инвалидам, у которых наблюдается расстройство аутистического спектра, которые уже достигли трудоспособного возраста. Есть и некоторые противопоказания к предоставлению помощи. Среди них тяжелые психические расстройства, хронический алкоголизм, тяжелая форма эпилепсии, венерические заболевания и заболевания, вызванные ВИЧ.

В рамках оказания помощи при трудоустройстве будут разрабатывать индивидуальный план сопровождения, осуществлять профессиональную подготовку, помогать при составлении резюме и поиске работодателя, а также в прохождении медицинское комиссии. Будет оказываться и сопровождение на рабочем месте.

Все траты некоммерческих организаций будут выделены из бюджета Республики Татарстан, а осуществлять контроль за исполнением постановления возложен на минтруд РТ.

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