"Разочарование и боль": синоптики рассказали, как начнется весна 2023 года в Татарстане

Синоптики дали неутешительный прогноз на начало весны в Татарстане - похолодает

Синоптики республиканского Гидрометцентра сообщили, что ласкового начала весны в Татарстане ждать не стоит. Первые дни марта принесут в регион похолодание.



1 марта ночью будет до 11 градусов мороза, днем - -3...-8 градусов ниже нуля.

2 марта похолодает: столбили термометров опустятся в ночное время до - 13 градусов, днем будет до - 9 градусов.



Татарстан накроет очередной циклон. Синоптики сообщают об облачной погоде со снежными осадками.

В пятницу, 3 марта, ночью столбик термометра опустится от -7 до -12 градусов, днем будет колебаться -1 до -6.

4 марта температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, днем — от -2 до +1 градуса.

