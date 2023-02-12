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· Илья Стребков

Разлила горючую жидкость и подожгла: В Татарстане пенсионерка пыталась спалить отделение банка

В Татарстне 63-летняя женщина попыталась сжечь отделение банка
Разлила горючую жидкость и подожгла: В Татарстане пенсионерка пыталась спалить отделение банка

Фото: скриншот с видео

ЧП произошло в Татарстане 11 февраля. В городе Азнакаево 63-летняя пенсионерка попыталась поджечь отделение банка. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Видео инцидента быстро распростронилось по соцсетям.

На записи видно, как женщина заходит в тамбур отделения банка, где расположены банкоматы. Она начала разливать горючую жидкость, а следом подожгла. Впрочем, огонь быстро потух, еще до приезда подарных.

Подозреваемую быстро задержали, но допросить ее не удалось. Она находится в невменяемом состоянии и мотивы ее поступка неизвестны, сообщает mk.ru.

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