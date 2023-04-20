"Ак Барс" уступил ЦСКА, "армейцы" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

Казанский "Ак Барс" уступил столичному ЦСКА, накануне игра прошла в Казани. На собственном льду "барсы" потерпели поражение, и счет в финальной серии Кубка Гагарина сравнялся - 1:1.

Во втором периоде отличился "армеец" Владислав Каменев. Затем забросил Ярослав Дыбленко, а в третьем периоде - Михаил Григоренко, который и поставил точку в вопросе о счете встречи.

Следующий матч между командами состоится 21 апреля в Москве.

