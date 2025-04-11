Рязанцев заявил, что казанский «Рубин» может оставить Даку

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Александр Рязанцев в беседе с «РБ Спорт» поделился мнением о том, останется ли Мирлинд Даку в команде после завершения сезона.

Ранее сообщалось, что зимой к албанскому нападающему проявлял интерес московский «Локомотив». Сейчас Даку связан контрактом с «Рубином» до конца июня 2026 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 7 миллионов евро.

Рязанцев выразил мнение, что клуб, скорее всего, отпустит игрока, если поступят достойные предложения. По его словам, не исключено, что сам футболист заинтересован в переходе, чтобы попробовать себя в другой команде. Он также добавил, что, на его взгляд, Даку уже перерос уровень нынешнего «Рубина». Однако, как считает Рязанцев, если казанский клуб усилит состав, игрок может принять решение остаться, особенно если у команды появятся реальные шансы побороться за чемпионство в следующем сезоне.

С июля 2023 года Мирлинд Даку сыграл за «Рубин» 23 матча, отметился 11 голами и 5 результативными передачами.