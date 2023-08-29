Рассматривают варианты материалов: в Казани на «янтарном» доме появится светящуяся табличка

В Казани установят светящуюся табличку на знаменитом «янтарном» доме Колодкиной

В Казани на знаменитом «янтарном» доме появится светящаяся памятная табличка в честь татарского писателя Фатиха Амирхана. Займется ее установкой фирма «Сити Эстейт», которая занимается реконструкцией дома Людмилы Колодкиной в Казани.

Экспертиза Комитета РТ по охране объектов культурного наследия подтвердила соответствия проектной документации требованиям. Отмечается, что информационная табличка будет иметь форму вывески с объемными световыми буквами и знаками. Она будет прикреплена к металлическому каркасу с внутренней подсветкой. Высотка вывески при этом не должна превышать 0,5 метра. Каркас будет окрашен в цвет фасада.

На данный момент специалисты рассматривают разные варианты материалов, из которых табличка будет выполнена. К примеру, светопропускающий акрил с контражурным свечением, либо же витринная конструкция со светодиодной подсветкой. Публичные слушания состоятся после положительного результата экспертизы.