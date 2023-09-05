Рассчитаны на 3,8 тысячи человек: в Казани появятся еще три новые школы

В Казани построят еще три новые школы на 3,8 тысячи мест в Кировском и Советском районах

В двух районах Казани возведут три школы на 3,8 тысячи мест. Уже утвержден проект планировки, однако о сроках его реализации информации еще не поступало, сообщает пресс-служба мэрии города.

В Кировском районе образовательное учреждение будет находится рядом с полилингвальным детским садом №101, который расположен на улице Пилотской. В нем смогут обучаться 1,5 тысячи учеников.

Еще две школы появятся у ЖК «Новые горки» в Советском районе. Одна из них появится на участке между Горкинско-Ометьевским лесом и гаражно-строительным кооперативом, а другая - на улице Родины.

Их вместимость будет по 1,1 тысячи и 1,3 тысячи человек. Начало строительства зависит от федерального финансирования.