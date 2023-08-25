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Рассчитан на 12 тысяч человек: в Казани появится новый микрорайон

В Приволжском районе Казани хотят построить новый микрорайон для 12 тысяч жителей
Рассчитан на 12 тысяч человек: в Казани появится новый микрорайон

Даниил Мурзов

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В Приволжском районе Казани хотят построить новый микрорайон М1, в котором будут дома в 22 этажа. Он рассчитан на 12 тысяч жителей. Проект планировки территории у железнодорожных путей уже был утвержден в исполкоме города.

Площадь территории превышает 40,6 га. Она будет разбита на пять кварталов, что сказано в постановлении, опубликованном в сборнике документов Казани накануне.

Во время первого этапа будет возведен квартал К-2, который предполагает четыре дома с жилой площадью в 64 тысячи квадратных метров и 640 парковочных мест. Встроенные и пристроенные коммерческие помещения займут 3 тысячи квадратных метров. Проект также включает детский сад на 340 мест, котельную, очистные сооружения и две трансформаторные подстанции. Второй этап предполагает жилую застройку на площадь в 298 квадратных метров и парковку почти на 3 тысячи мест.

В рамках развития транспортной инфраструктуры нового микрорайона будет проведена реконструкция улиц Технической и Складской. У первой появится проезд-дублер.

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