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Расположат обломки исторических надгробий: в Казани появится новая пешеходная улица со смотровыми

Новая пешеходная улица со смотровыми площадками появится в Казани на Тихомирнова
Расположат обломки исторических надгробий: в Казани появится новая пешеходная улица со смотровыми

Катя Царева

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В Казани на спуске с улицы Ульянова-Ленина на Тихомирнова появится новая пешеходная зона со смотровыми площадками, что стало известно из документов, опубликованных на сайте госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Сообщается, что площадь застройки превысит 600 квадратных метров. Лестница со смотровыми площадками будет спускаться от Ульянова-Ленина к светофору и пешеходному переходу на Тихомирнова. На одной из площадок будут расположены обломки исторических надгробных плит, которые ранее обнаружили на этом месте. Прилегающие территории также будут облагорожены - здесь появятся скамейки и урны, кустарники и газон.

Инициатором проекта выступил помощник главы РТ Олеся Балтусова. Рустам Минниханов одобрил идею во время одной из пеших прогулок по центру города. Документы готовили на протяжении шести лет. Пока что неизвестно, когда будут выполнены работы, а также и то, в какую цену они обойдутся.

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