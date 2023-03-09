Раис Татарстана вошел в тройку самых влиятельных глав регионов в России

Раис Татарстана Рустам Минниханов попал в топ-3 самых влиятельных глав регионов РФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов попал в трoйку самых влиятельных глав регионов в России, разделив топ-3 с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Оценку произвели по итогам работы российских глав регионов за февраль 2023 года.

Политологи склонны считать, что Минниханов получил очки благодаря реализации программы обновления коммунальных сетей и подготовке в 2023 году "Игр будущего", которые пройдут в Казани.