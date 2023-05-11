Раис Татарстана Минниханов встретился с новым генконсулом Ирана в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с новым генеральным консулом Ирана в Казани Давудом Мирзахани.

Встреча прошла в Доме правительства. Рустам Минниханов поздравил Давуда Мирзахани с назначением и прибытием в Татарстан.

"Учитывая уровень наших отношений с Ираном, тесные экономические и культурные связи, надеюсь, ваша работа в Татарстане будет интересной и плодотворной", — сказал он.

Минниханов особо отметил, насколько важными считают в Татарстане вопросы взимодействия с Ираном. Это сотрудничество имеет большой потенциал в торговой и экономической сферах, в образовании, туризме и культурном обмене.