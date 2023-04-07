Раис Татарстана Рустам Минниханов дополнил перечень информации, запрещенной для детей

Раис Татарстана Рустам Минниханов расширил список информации, запрещенной для детей
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В Татарстане изменен закон об отдельных мерах по защите прав и интересов ребенка. Так, расширен перечень информации, которая может быть опасной для детей, а потому подлежит запрету.
Документ с новым перечнем подписан Раисом РТ Рустамом Миннихановым.
Теперь помимо рекламы табака и соответствующих изделий запрещается и реклама "никотиносодержащей продукции".
Закон вступaет в силу по истечении 10 дней со дня егo официальной публикации.