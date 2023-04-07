Раис Татарстана Рустам Минниханов дополнил перечень информации, запрещенной для детей

В Татарстане изменен закон об отдельных мерах по защите прав и интересов ребенка. Так, расширен перечень информации, которая может быть опасной для детей, а потому подлежит запрету.

Документ с новым перечнем подписан Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Теперь помимо рекламы табака и соответствующих изделий запрещается и реклама "никотиносодержащей продукции".

Закон вступaет в силу по истечении 10 дней со дня егo официальной публикации.

