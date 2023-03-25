Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил жестко контролировать ямочный ремонт на дорогах республики

Минниханов поручил жестко контролировать проведение ямочного ремонта на дорогах РТ

Жители и гости Татарстана нередко высказывают недовольство состоянием дорог и тротуаров, а после схода снега проблема становится все более очевидной. Каждая пятая жалоба - о дорогах, отметил сегодня, 25 марта, раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он считает, что проведению ямочного ремонта, который стартовал на республиканских дорогах, следует уделять повышенное внимание, ведь это - залог безопасности движения.