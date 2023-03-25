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Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил жестко контролировать ямочный ремонт на дорогах республики

Минниханов поручил жестко контролировать проведение ямочного ремонта на дорогах РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил жестко контролировать ямочный ремонт на дорогах республики

Фото: открытые источники

Жители и гости Татарстана нередко высказывают недовольство состоянием дорог и тротуаров, а после схода снега проблема становится все более очевидной. Каждая пятая жалоба - о дорогах, отметил сегодня, 25 марта, раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он считает, что проведению ямочного ремонта, который стартовал на республиканских дорогах, следует уделять повышенное внимание, ведь это - залог безопасности движения.

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