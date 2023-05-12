Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил сохранять исторический облик Казани во время застройки

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил сохранить исторический облик Казани во время застройки
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Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил любой ценой сохранить исторический облик Казани во время застройки, когда она ведется в историческом центре города.
На заседании в Доме правительства определились с ключевыми требованиями к новым строительным проектам. Особо будут учитывать этажность и транспортную доступность.
"Проекты, которые утверждаются, должны обеспечивать сохранность объектов культурного наследия и не нарушать сложившийся облик территории", — заявил Минниханов.