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Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил сохранить исторический облик Казани во время застройки

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил сохранять исторический облик Казани во время застройки
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил сохранить исторический облик Казани во время застройки

Фото: открытые источники

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил любой ценой сохранить исторический облик Казани во время застройки, когда она ведется в историческом центре города.

На заседании в Доме правительства определились с ключевыми требованиями к новым строительным проектам. Особо будут учитывать этажность и транспортную доступность.

"Проекты, которые утверждаются, должны обеспечивать сохранность объектов культурного наследия и не нарушать сложившийся облик территории", — заявил Минниханов.

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