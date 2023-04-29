Раис РТ Рустам Минниханов поручил решить проблему с вывозом мусора в Казани и районах республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов сделал заявление о наболевшей у жителей региона проблеме вывоза мусора. Много жалоб и обращений поступает на эту тему, отметил он. На традиционном субботнем совещании в Кабмине РТ Минниханов призвал власти на местах более оперативно решать эти проблемы, не оставляя жалобы жителей без внимания.

Чаще всего, отметил он, жалуются на замусоренность жители Казани, Пестречинского, Кукморского и Лаишевского районов республики.

"Об этом уже говорили. К сожалению, все это продолжается. Несанкционированные свалки, повышение цен за вывоз мусора… <…> Понимаю, что это время такое, но быстро реагировать надо. У нас системы контроля, учета есть. Все видим, надо только быстро принимать решения", – сказал Минниханов.

Он дал соответствующие поручения Минстрою и Минэкологии РТ.