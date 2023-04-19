Раис Татарстана Рустам Минниханов установил даты Сабантуя в 2023 году - указ подписан

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о проведении в республике Сабантуя в 2023 году. По традиции, праздник плуга пройдет в июне.

Сначала в 2023 году Сабантуй широко отметят селы, райцентры и города Татарстана - это произойдет, согласно подписанному указу, 10-11 июня.

17 июня Сабантуй отметят Набережные Челны. А 24 июня - Казань.

Минниханов поручил властям на местам обеспечить подготовку и проведение праздника в указанные сроки на самом высоком уровне.