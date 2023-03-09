Раис Татарстана Рустам Минниханов изменил статьи о суррогатном материнстве в Семейном кодексе РТ

Минниханов изменил статьи о суррогатном материнстве в Семейном кодексе республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о внесении изменений в Семейный кодекс республики. Вносимые правки затрагивают статьи, которые регулируют вопросы суррогатного материнства. В частности, родителями ребенка может быть записана не только семейная пара, но и одинокая женщина, заключившая договор о суррогатном материнстве.

Изменения вносят в статью 42 СК РТ.

Также будет дополнен пункт, который гласит, что супруги, согласившиеся на имплантацию эмбриона другой женщине, а также суррогатная мать не будут вправе оспаривать материнство о отцовство после записи родителей в свидетельство о рождении.

Помимо этого, уточняется, что лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие на суррогатное материнство, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка. Это возможно только в том случае, если судом не будет установлено, что брак был фиктивным и заключался только для договора о суррогатном материнстве.